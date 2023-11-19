Eski eşinden Ece Erken'e uzaklaştırma kararı.

Ece Erken, bir süredir velayet ve nafaka sorunu yaşadığı eski eşi Serkan Uçar'ı ima ederek "Yurt dışına çıktığım an hemen uzaklaştırma ve koruma kararı alınmış. Bu nasıl oluyor" diyerek tepki gösterdi.

Ece Erken eski eşinin kendisine uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı.

Erken "6284 numaralı kanunda amaç, bizleri ve evlatlarımızı rezil adamlardan koruma. Ama yurt dışında yaşamasına rağmen kurda kuşa borcu olup, numaradan Türkiye'de tek bir mal üstünde bulundurmayan, icraya gittiğimizde burada yaşamıyor denilen şahıs, icraya gittiğimiz o adresi verip ben burada yaşıyorum ve ben bir zavallıyım beni koruyun dediği devletin hakimine başvurup 6284'den yararlanabiliyor. 2 günde bir erkeğin aldığı koruma kararını gerçekte ihtiyacı olup savunmasız bir kadının alamaması ne acı" dedi.

KADIN VE ÇOCUK KORUMA YASASINDAN NASIL YARARLANDI

Ünlü sunucu eski eşinin aldırdığı uzaklaştırma kararından sonra koruma kararına da isyan ederek "İsmi kadın ve çocuk koruma yasası olan bir madde bu. Erkek; pardon sözde erkek nasıl yararlanabiliyor " diyerek tepki gösterdi.