Eski eşini sopayla döve döve öldürdü. Bu kaçıncı Allah belanızı versin

Ordu'da cani eski koca olan Mükerrem Başarmak (48), 39 yaşındaki genç kadını sopayla döve döve öldürdü. Polis gelince kapıyı açmayan cani kocanın yaptıkları kapı kırıldıktan sonra ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Eski eşini sopayla döve döve öldürdü. Bu kaçıncı Allah belanızı versin

Olay, dün akşam, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Mükerrem Başarmak, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı Ayşe Çetin'in yaşadığı eve gitti. İkili arasında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mükerrem Başarmak, evde bulduğu sopayla Çetin'i dövdü. Kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

POLİS KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

İhbarla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan polislere kapıyı açmayan Mükerrem Başarmak, sopayla eski eşine vurmaya devam etti. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Ayşe Çetin'i kanlar içinde yerde buldu, Mükerrem Başarmak'ı gözaltına aldı. İlk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen gece hayatını kaybetti.

GEÇEN YIL UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Ayşe Çetin'in, 4 Temmuz 2022'de 7 suç kaydı bulunan Mükerrem Başarmak hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve 15 gün sonra kendi isteğiyle şikayetini geri çektiği belirtildi. Şüphelinin kendisini rahatsız etmeye devam etmesi üzerine yeniden mahkemeye başvurup 25 Temmuz 2022'de, 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

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