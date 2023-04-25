Eski eşinin sevgilisini 4 kurşunla öldürdü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Halil İbrahim O. (44), eski eşinin sevgilisi Doğan Göktaş'ı (43) 4 el ateş ederek öldürdü.

Eski eşinin sevgilisini 4 kurşunla öldürdü

DHA'nın haberine göre, olay, saat 11.00 sıralarında Yeni Mahalle Hüdai Oral Caddesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim O., eski eşinin sevgilisi olan Doğan Göktaş'a ait pastaneye geldi.

Tabancayla eşinden boşanmasından sorumlu tuttuğu Göktaş'a 7 el ateş eden Halil İbrahim O., 20 AAZ 544 plakalı otomobil ile kaçtı.

İhbarla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna 4 kurşun isabet ettiği belirlenen Göktaş, Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis, kaçan şüpheliyi Anafartalar Mahallesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı. Öldürülen Göktaş ile Halil İbrahim O.'nun boşandığı eşinin evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

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