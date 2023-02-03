Gareth Bale golf turnuvasına katıldı

Gallerli eski futbolcu Gareth Bale, PGA'in Kaliforniya'da düzenlediği turnuvada ilk resmi mücadelesine çıktı.

33 yaşındaki Gallerli yıldız, turnuvaya katılan 156 amatör golfçü arasında yer aldı.

Bale, turnuvanın ilk ayağındaki başarılı performansı ile göz doldurdu.



KARİYERİ

Gareth Bale, Real Madrid’de 5 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 La Liga şampiyonluğu yaşadı.

Bale, 2022'de Amerikan ligi takımlarından Los Angeles'a transfer oldu. İddiasını, "Ben buraya golf oynamaya değil futbol oynamaya geldim" sözleriyle ortaya koyan Bale, Los Angeles'ta sadece yarım sezon top koşturdu.

Bale, geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıklamıştı.