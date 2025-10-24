Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera'nın çalıştırdığı Celje, Konferans Ligi'nin ikinci haftasında İrlanda ekibi Shamrock Rovers'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Ancak Riera'nın maç sonu meslektaşı Stephen Bradley'nin elini sıkmaması ve bsın toplantısında yaptığı açıklamalar maçın önüne geçti.

"KAHVE BİLE İÇMEM"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Albert Riera, Shamrock Rovers Teknik Direktörü Stephen Bradley için “Onu tanımıyorum, tanımak da istemem. Zaten bir yıldır özür dilemedi, bu yüzden onunla kahve bile içmem.” sözleriyle gerilimi tırmandırdı.

İspanyol teknik adam neden elini sıkmadığına atıfta bulunarak, “Sahada olan sahada kalır ama bana saygı göstermiyorsan, ben de sana göstermem.” ifadelerini kullandı.

RIERA 9 YILDIR İRLANDA'DA KALMASINI ELEŞTİRDİ

Riera, Bradley’nin dokuz yıldır İrlanda Ligi’nde görev yapmasına da gönderme yaparak, “Burada dokuz yıldır çalışıyorsun, ama hâlâ başka bir kulüp seni istemiyor. Bu da bazı şeyleri gösteriyor." dedi.

BRADLEY’DEN SERT YANIT

Shamrock Rovers Teknik Direktörü Bradley de Riera’nın sözlerine sert tepki gösterdi.

RTE’ye konuşan İrlandalı teknik adam, “Bu adamın hiçbir yönüyle sınıfı yok. Geçen yıl bize saygı göstermedi şimdi yine aynısını yapıyor.” dedi.

LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖREN OĞLU NEDENİYLE KALIYOR

Bradley ayrıca Riera’nın sözlerine atıfla, “Eğer araştırmasını yapsaydı, neden yıllardır burada kaldığımı anlardı,” diyerek oğlu Josh’un lösemi tedavisi sürecinde ailesinin yanında kalmak istediğini hatırlattı.

Riera'nı bu tavrı sosyal medyada futbolseverler tarafından büyük tepki topladı.