Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ten çarpıcı teğmenler çıkışı

Kılıçlı Yemin Töreni’nde ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ diyen 5 teğmen ve 3 komutan görevlerinden ihraç edilmişti. İhraç edilenler için eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök üzüldüğünü belirterek, “Keşke böyle bir olay olmasaydı. Hiç değilse, teğmenlere ve amirlerine daha hafif bir disiplin cezası verilip geçiştirilseydi” dedi.

“DAHA HAFİF BİR DİSİPLİN CEZASI VERİLİP GEÇİŞTİRİLSEYDİ”

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşe yazısında eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile yaptığı röportajı aktardı. Öztürk, 5 teğmen ve 3 komutan görevlerinden ihraç edilmesini Özkök’e sordu. Özkök, “Keşke böyle bir olay olmasaydı. Hiç değilse, teğmenlere ve amirlerine daha hafif bir disiplin cezası verilip geçiştirilseydi. Bir de tabii üzücü tarafı herkes kendi görüş açısı yönünden meseleye bakıyor. Bakın ben ‘yargı yürütemem’ diyorum ama bir çok kimse yargı yürütüyor. O bakımdan konuşmamak lazım. Tekrar belirteyim, teğmenlerin ve amirlerinin TSK’dan ayırma cezasına çarptırılmasına üzücü bir şey.” dedi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, resmi törende askerlik yeminini ettikten sonra ayrıca toplandı. Yaklaşık 400 teğmenden oluşan grup kılıç çatarak, hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek dönem birincisi Ebru Eroğlu liderliğinde "subaylık yemini" okumuştu. Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti.

Ardından 5 teğmen ve 3 komutan hakkından TSK’dan ihraç edilmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Meselenin "emre uyulmaması" olduğunu ifade eden MSB kaynakları, "Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır" denilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), beş teğmene ve üç disiplin amirine Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma (ihraç) cezası verildiğini açıklamıştı. Teğmenlerin avukatları hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini duyurdu.

HİLMİ ÖZKÖK KİMDİR

1940 yılında Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dünyaya geldi. 1959 yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Topçu Okulundan mezun olarak; 1970 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Batarya Komutanlığı görevini gerçekleştirdi. 1972 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 15. Eğitim Tugayı Harekât Eğitim Şube Müdürlüğü, NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kuvvet Komutanlığı Karargâhında Karargâh Subaylığı, Belçika/Mons'ta Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı (SHAPE) Plan ve Prensipler Dairesinde Karargâh Subaylığı, Kara Kuvvetleri Plan ve Prensipler Başkanlığında Savunma Araştırma Şube Müdürlüğü, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Özel Kalem Müdürlüğü ve Kara Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığı görevlerine imza attı.

1984 yılında Tuğgeneralliğe terfi ile Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanlığı ve 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı yaptı, 1988 yılında Tümgeneralliğe yükseldi. Tümgeneral rütbesi ile 28. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı ve Genelkurmay Personel Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu, 1992 yılında Korgeneralliğe terfi etti. Korgeneral rütbesi ile Belçika/Brüksel'de NATO Türk Askerî Temsil Heyet Başkanlığı (TMR) ve 7. Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1996 yılında Orgeneralliğe yükseldi. Orgeneral rütbesi ile NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay II'nci Başkanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüttü, 28 Ağustos 2002 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 2006 tarihinde emekli oldu.

2005 yılında Başbakanlık görevini yapan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Şehitlerini Anma Günü’nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök’e "hocam" diye hitap etmediğini belirterek, "Hocam diye hitap ettiğim Beşir Bey’dir" demişti. O dönem 'Hocam' hitabı gündem olmuştu.