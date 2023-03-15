Semra Güzel hakkındaki iddianame Ankara'ya gönderildi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Semra Güzel hakkında hazırlanan iddianamedeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme heyeti, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir" maddesi gereğince "yetkisizlik" kararı vererek dosyanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, milletvekilliği 22 Aralık 2022'de TBMM Genel Kurulu 43. birleşiminde alınan kararla düşürülen şüpheli Semra Güzel hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunduğu aktarılıyor.

İddianamede, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Eylül 2022'de saat 16.45 sıralarında Silivri mevkii TEM Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinde kontrol edilen bir araçta "Mehtap Dayan" adına düzenlenen sahte kimlikle yakalanan Güzel'in "resmi belgede sahtecilik" suçunu terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlediği anlatılıyor.

Güzel'in "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

(Kaynak: AA)