Eski İl Müdürü Barış Alper Yılmaz'ı hedef aldı: Bakanlık'tan açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eski İl Müdürü Barış Alper Yılmaz'ı hedef aldı: Bakanlık'tan açıklama geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'nin EURO 2024 çeyrek final maçı sonrasında sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulunan eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ile ilgili bir açıklama yayımladı.

EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya karşı mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, rakibine 2-1'lik skorla yenilerek turnuvaya veda etti. Bu sonucun ardından Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı.

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Mücadelede Türkiye'nin tek golünü Samet Akaydın kaydederken, Hollanda adına goller Stefan de Vrij ve Mert Müldür'den geldi. Maçın son dakikalarında Türkiye'den Bertuğ Yıldırım kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Spor kamuoyu, Gevrek'in açıklamalarının ardından yaşanan bu elenmeyle ilgili çeşitli tepkiler gösterdi.

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MİLLİ FUTBOLCUYU HEDEF ALDI

Sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunan Murat Gevrek, "Montella 90 dakika boyunca yürüyen, mücadele etmeyen Barış Alper'i oyunda tutma nedenin nedir? Bütün çocuklarımız ölümüne mücadele ederken, Barış Alper Yılmaz ...belanı...' ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Sosyal medyadan büyük tepki gören Murat Gevrek paylaşımını kaldırdı.

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PAYLAŞIM SONRASI BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada, Gevrek'in görev süresinin 2 Mayıs 2024'te sonlandığı ve söz konusu paylaşım sebebiyle inceleme başlatıldığı bildirildi. Bakanlık, Gevrek'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından, bazı medya kuruluşlarının konuyu gündeme taşıması üzerine bu açıklamanın yapılmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Ayrıca, Bakanlık, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı çeyrek final maçının ardından Gevrek'in yaptığı paylaşımların soruşturulduğunu duyurdu. Bakanlık, konuyla ilgili detaylı bilgi vermekten kaçınırken, sürecin hassasiyetle ele alındığını ve gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü’nün sosyal medya paylaşımları’ üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Finalinde Hollanda ile oynadığı maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Gevrek’in, 02.05.2024 tarihinde Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona ermiştir. Kendisi hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma açılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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