Eski İYİ Partili isimden Meral Akşener’e zehir zemberek yanıt! MASAK’a şikayet etmişti…

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan, ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olan İbrahim Özkan’ı MASAK’a şikayet etmişti. Olayın odağındaki isim İbrahim Özkan, sessizliğini bozdu. Özkan, “İnandığımız bir insanın aslında farklı bir ajandası olduğunu maalesef çok geç gördük” dedi.

AKŞENER, ESKİ İYİ PARTİLİ İSMİ MASAK’A ŞİKAYET ETTİ

Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener, İmamoğlu’nun danışmanı ve eski İBB Meclisi’nde İYİ Parti Grup Başkanvekili olan İbrahim Özkan’ı MASAK’a şikayet etmişti. Dilekçede, Özkan’ın banka hesapları ve para hareketlerinin incelenmesi istendi. Mal varlığındaki ciddi artışın harekete geçilmesine neden olduğu belirtildi. Akşener, geçmiş dönemde İBB’de istifa eden meclis üyeleri için ‘bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum’ ifadelerini kullanmıştı.

ÖZKAN: FARKLI BİR AJANDASI OLDUĞUNU MAALESEF ÇOK GEÇ GÖRDÜK

Olayın odağındaki isim İbrahim Özkan ise sessizliğini Korkusuz gazetesinde Can Çoşkun’a bozdu. Özkan, “Benim mal varlığım veya hesaplarım üzerinde herhangi bir kısıtlama yok. Biz de basından öğrendik böyle bir şikayet dilekçesi olduğunu” ifadelerini kullanırken, şunları söyledi:

“Beş yıl grup başkanvekilliği yaptım, İYİ Parti kurucu ilçe başkanlığı yaptım. Bugün gelinen noktaya baktığımda, o günleri boşa geçirilmiş zaman olarak görüyorum. Çünkü inandığımız bir insanın aslında farklı bir ajandası olduğunu maalesef çok geç gördük. Günü geldiğinde bizim de söyleyecek birkaç kelamımız olacak. Ben soyut kavramlar üzerinden hiçbir zaman konuşmadım, benim konuşmalarım somut deliller üzerine olur beni bilenler bilir”

AKŞENER İSTİFASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

2023 yılında İYİ Parti’den istifa ettiğini, yollarına İBB Meclisi’nde bağımsız olarak devam edeceğini açıklayan İbrahim Özkan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu aday olarak göstermek istediklerini savunmuştu. “Bir yıl öncesine kadar cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz kişiler için bugün ‘belediyeleri yönetemezler’ demek, ilkeli siyasete yakışmamakta, millete güven vermemektedir” demişti.

O dönem İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise istifalara ilişkin, “Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisinde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım, şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.