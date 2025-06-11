Eski kadın devlet başkanına 6 yıl hapis cezası!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eski kadın devlet başkanına 6 yıl hapis cezası!

Eski Arjantin Devlet Başkanı Kirchner'e verilen 6 yıl hapis cezası onandı.

ESKİ Arjantin Devlet Başkanı 72 yaşındaki Cristina Fernandez de Kirchner'e yolsuzluk davasında verilen 6 yıl hapis cezası onandı.

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Arjantin Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e yolsuzluk davasında verilen 6 yıl hapis cezası ve ömür boyu kamu görevlerinden men kararını onadı. Mahkeme, Kirchner’in avukatlarının itirazını reddederek, 6 yıl hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

Eski Devlet Başkanı Kirchner, ömür boyu kamu görevlerinden men edilmesine ilişkin kararı ‘siyasi ve yargısal bir cadı avı’ olarak tanımladı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı memnuniyetle karşıladığını ve dokunulmazlık döneminin sona erdiğini ifade etti.

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