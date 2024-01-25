Eski karısını bıçaklayıp intihar etti

Esenyurt’un Üçevler Mahallesi’nde yaşanan olayda, 4 çocuk sahibi Ömer Avşar, eski karısı M.A.’yı sokak ortasında defalarca bıçakladı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Avşar ise, gerçekleştirdiği saldırıdan sonra kendi evine giderek kendini asarak intihar etti. Durumu fark eden yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde çalışma yaparken Avşar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Bıçakla yaralanan M.A.’nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.