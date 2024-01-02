Eski kız arkadaşı ve ağabeyinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı

Kaynak: İHA
Eski kız arkadaşı ve ağabeyinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir şahıs, eski kız arkadaşı ve ağabeyinin bulunduğu otomobile kurşun yağdırdı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir şahıs, Emirsultan Mezarlığı mevkiinde eski kız arkadaşı Gözde İ. (26) ile ağabeyi Alperen İ. (28) ve eşinin içerisinde bulunduğu araca kurşun yağdırdı.

Otomobile 9 kurşun isabet ederken kız kardeşi Gözde İ. omzundan, ağabey Alperen İ. De karnından vurularak yaralandı. Alperen İ.’nin eşi ise yara almadan kurtuldu.

Yaralanan ağabey, olay sonrasında kurşunlanmış otomobille kendisini ve kardeşini Yenikent Devlet Hastanesi’ne getirdi.

Olay yerine giden polis ekiplerini araçta yaptığı incelemede otomobilde alkol şişeleri bulundu.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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