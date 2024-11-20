Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye gelerek savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, tutuklandı.

MAHRUKİ: TUTUKLANMAYA SEVK EDİLDİM

Mahruki, X hesabı üzerinden şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu;

Dün Savcı belli oldu, bu sabah Savcılığa geldim ve ifade verdim. Gayet iyi geçti görüşme ancak tutuklanmaya sevk edildim. Hakimin karşısına çıkmayı bekliyorum. Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 173 ülke arasında 148. ülke, 45 Avrupa ülkesi içindeyse sondan ikinci ülke ve Seçim Dürüstlüğü Endeksinde 165 ülke arasında 123. ülke seviyesine düşürülen canım Türkiyem’den hukuk manzaraları.

Dün Savcı belli oldu, bu sabah Savcılığa geldim ve ifade verdim. Gayet iyi geçti görüşme ancak tutuklanmaya sevk edildim. Hakimin karşısına çıkmayı bekliyorum.



Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 173 ülke arasında 148. ülke, 45 Avrupa ülkesi içindeyse sondan ikinci ülke ve Seçim… — Nasuh Mahruki (@nasuhmahruki) November 20, 2024

NE OLMUŞTU?

YSK Başkanı Ahmet Yener'in "Artık dünyada değişim, gelişim, teknoloji en üst düzeyde kullaniliyor. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık. Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde." dediği söylemlerini alıntılayan Nasuh Mahruki, "İktidar FETÖ'den aldığı akılla ölülere bile oy kullandırıyor, sayısız yabancıya yasadışı vatandaşlık dağıtıyor ve seçimleri hem CHP'nin yanlış aday göstermesiyle hem de sahtekarlıkla kazanıyor" demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Nasuh Mahruki hakkında, "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Yargı organlarını aşağılama" suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Nasuh Mahruki'nin evine önceki gece polis ekipleri gitti. Mahruki, polislerin evine gittiğini, kendisinin ise o saatte arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeğinde olduğuna ve eve gideceğine dair bir paylaşımda bulundu. Ancak Mahruki'nin evine gitmediği ve henüz gözaltına alınamadığı belirtilmişti.