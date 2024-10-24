Eski MHP'li Bakan Sabahattin Çakmakoğlu hayatını kaybetti

Eski Milli Savunma Bakanı ve 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Eski Milli Savunma Bakanı ve 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu, 93 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar devletin farklı kademelerinde önemli görevlerde yer alan Çakmakoğlu’nun cenazesi, yarın İncesu Kara Mustafa Paşa Camii’nde kılınacak cuma namazının ardından İncesu Aile Mezarlığı’na defin işlemleri yapılacak.

SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU KİMDİR?

25 Kasım 1930 tarihinde Kayseri'nin İncesu ilçesinde doğan Sabahattin Çakmakoğlu, 1953 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni tamamladı. Kariyerine mülki idare amiri olarak başlayan Çakmakoğlu, Kozaklı, Ürgüp, Bayburt ve Ereğli gibi ilçelerde kaymakamlık yaptıktan sonra valilik makamına yükseldi. Gümüşhane, Isparta, Edirne ve Gaziantep gibi önemli illerde valilik görevinde bulunan Çakmakoğlu, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Müsteşarlığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerini de yaptı.

1995 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’ne katılan Çakmakoğlu, 1999 Türkiye genel seçimlerinde Kayseri’den milletvekili seçilerek TBMM’de görev aldı. Aynı yıl kurulan hükümette Milli Savunma Bakanı olarak kabineye girmişti. 2007 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Çakmakoğlu, Abdullah Gül’e karşı yarıştı ancak seçilemedi. 2011 genel seçimlerinde aday olmayarak aktif siyasi hayatını bıraktı.