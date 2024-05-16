Eski nişanlısını silahla öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eski nişanlısını silahla öldürdü
İşine gitmek üzere yola çıkan 28 yaşındaki Bahar Kaban, eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan saldırgan Gökhan Y. halen aranıyor.

Olay, sabah saatlerinde Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. İşe gitmek üzere evinden çıkan Bahar Kaban, kendisini takip eden eski nişanlısı Gökhan Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Y., silahını çıkartarak Bahar Kaban'a ateş etti. Ağır yaralanan Bahar Kaban, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırı ile ilgili inceleme başlattı. Bahar Kaban'ın cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, 22 Haziran'da evlenmeye hazırlanan Bahar Kaban, bir süredir eski nişanlısı tarafından rahatsız ediliyordu ve bu durumla ilgili olarak polise şikayette bulunmuştu. Genç kadının ölümü, yakınları ve mahalle sakinleri arasında büyük üzüntü yarattı. Polis, firari Gökhan Y.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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