Eski nişanlısının elinde bıçak görünce balkondan atladı

Kaynak: DHA

Ankara'nın Mamak ilçesinde evine gelen eski nişanlısının elinde bıçak olduğunu gören kadın, balkondan atladı.

Metrelerce yüksekten düşen kadın ağır yaralanırken, şüpheli eski nişanlı ise olay yerinden kaçtı.

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Olay, geç saatlerde Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Eski nişanlısının evine gelen kişi, henüz bilinmeyen nedenle kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kadın, iddiaya göre eski nişanlısının elinde bıçak olduğunu görünce balkondan atladı. Metrelerce yüksekten düşen kadın ağır yaralanırken, şüpheli eski nişanlı ise olay yerinden kaçtı. Binada oturan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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