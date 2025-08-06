Eski ortaktan Erdoğan ve Bahçeli’yi kızdıracak hamle

Sözcü TV'de Özlem Gürses'in sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, muhalefetin ortak bir Cumhurbaşkanı adayında uzlaşması gerektiğini dile getirmişti.

"ORTAK CUMHURBAŞKANI ADAYINDA BİRLEŞMEK DURUMUNDAYIZ"

"Bizim dışımızda zaman zaman söyleyen oluyor. Muhalefet partililerine bu sisteme karşın bütünleşik hareket etmesini işaret ettim" şeklinde konuşan Dervişoğlu, "Sistemden kurtulmak için ortak bir Cumhurbaşkanı adayında birleşmek durumundayız. Ama sistemin doğru yürütmek için güçlü bir parlamentoda ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.

Dervişoğlu'na bir destek de YRP'den geldi.

"ORTAK ADAY ARAYIŞINI DOĞRU BULUYORUZ"

Yeniden Refah Partisi MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Kılıç, muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarması konusunda şu ifadeleri kullandı:

"AKP ya da CHP’nin adayını desteklemeyen tüm partilerin ortak bir cumhurbaşkanı adayı arayışında olmalarını son derece önemli ve doğru buluyoruz. Siyasi partilerle bizim de temasımız var. AKP ve CHP adayları dışında bir aday çıkarabilmek mümkündür, üçüncü bir yol da, üçüncü bir adayda ittifak etmek de mümkündür.

Umut olduğunu göstermek, ışık olduğunu göstermek mümkündür. Adı geçen siyasi partilerin tamamı cumhurbaşkanı düzeyinde toplumun önüne iki ana akım dışında üçüncü bir alternatif koymakla mükelleftir."