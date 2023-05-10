Eski Pakistan Başbakanı İmran Han duruşmaya çıkarıldı

Hakkındaki yolsuzluk suçlamaları sebebiyle dün tutuklanan eski Pakistan Başbakanı İmran Han, yüksek güvenlik önlemleri altında duruşmaya çıkarıldı.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han duruşmaya çıkarıldı

İmran Han, güvenlik gerekçesiyle bir defalığına mahkeme alanı statüsü verilen İslamabad Emniyet Müdürlüğü kompleksi içerisindeki Polis Misafir Evinde duruşmaya çıkarıldı.

Han'ın avukatları ise bu duruma tepki göstererek, duruşmanın mahkemede yapılmasını talep etti.

Emniyet Müdürlüğü kompleksinin çevresinde güvenlik üst düzeye çıkarılırken, bölgeye açılan yan yollar kapatıldı, çok sayıda noktaya konteynerler yerleştirildi.

Yetkililer, izinli olanlar dışında kimsenin mahkeme alanına giremeyeceğini bildirdi.

PTI GENEL SEKRETERİ GÖZALTINA ALINDI

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) siyasetçilerinden Şirin Mazari, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Han'ın yasal temsilcilerinin kendisiyle görüştürülmediğini ve parti temsilcilerinin mahkeme alanına alınmadığını duyurdu.

Diğer yandan, PTI Genel Sekreteri Asad Ömer, İslamabad Yüksek Mahkemesi kompleksi içerisinde gözaltına alındı.

239 MİLYON DOLARLIK YOLSUZLUK SUÇLAMASI

Geçen haziranda koalisyon hükümeti, Han ve eşinin Pakistan'ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz'dan bir eğitim enstitüsü inşa etmek üzere milyarlarca rupi değerinde arazi aldıklarını iddia etti.

NAB, Han'ın PTI hükümetinin Riaz ile bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın ulusal hazineyi 239 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını belirtiyor.

Aralık 2019'da Riaz, "kirli para" ile ilgili bir soruşturma kapsamında aralarında 239 milyon dolar değerinde mülklerin de bulunduğu mal varlığını Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı'na teslim etmeyi kabul etti.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ise İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan’a 239 milyon doları iade ettiğini ancak Han’ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine Riaz'a iade ettiğini dile getirmişti.

NAB KARARIYLA TUTUKLAMA

Han hakkındaki tutuklama kararı, Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilmişti.

Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikastın arkasında olmakla suçlamasının ardından gelmişti.

Pakistan ordusu, dün, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

(AA)

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