Eski Pentagon danışmanından skandal sözler: Türkiye’nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz

Gazeteci Ardan Zentürk, eski Pentagon danışmanı Michael Rubin’in Türkiye hakkında kaleme aldığı makaleyi değerlendirdi. Zentürk, Rubin’in “Türkiye’nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz görünüyor” başlıklı yazısında yer alan ifadelerin, Türkiye’ye karşı yürütülen sistematik bir planın parçası olduğunu iddia etti.

Gazeteci Ardan Zentürk, eski bir Pentagon başdanışmanı Michael Rubin’in Washington Examiner’da yayımlanan “Türkiye’nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz görünüyor” başlıklı yazısını değerlendirerek şöyle konuştu:

Eski bir Pentagon başdanışmanı. Amerikan Derin devletiyle yakın ilişkileri olmuş ama en önemli özelliği FETÖ diye adlandırdığımız cemaati yapılandırılmasında ve yaşadıklarımızın büyük bir bölümünde parmak izleri var. Michael Rubin esasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir lobi adına kendi ölçülerinde kararlı ve başarılı bir çalışma yapan bir adam. Yani Türkiye'nin hasmı, Türkiye'yi hiç sevmiyor. Türkiye'nin parçalanmasını istiyor.

Türkiye'nin Somali'deki varlığından Suriye'deki varlığına kadar varlığı olan her şeye karşı çıkıyor.

Onun yazılarından, sosyal medya hesaplarından Amerikan yönetimini etkileyebilecek güçte bir lobinin Türkiye'ye dönük planlarını anlayabiliyoruz.

Michael Rubin, "Türkiye'nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz görünüyor” başlıklı bir yazı yazdı. Rubin, özetlersek,

- Türkiye'nin Kürtler üzerindeki zaferi de Pirus zaferi oldu. Erdoğan Kürtleri küçük düşürmeye çalışıyor ve ateşkes yürürlükte olmasına rağmen anlamlı bir barış müzakeresini reddediyor. Kürtlerin dağlara veya İstanbul'un gecekondu mahallelerine çekilmekten başka bir seçeneği kalmadı. Savaş yeniden başladığında Türkiye’de (muhtemelen bu kez dış destekle) iç savaş çıkacağını,

- ⁠Türkiye’nin yıllardır, hatta on yıllardır süren görece huzurunun sona ereceğini,

- ⁠Türkiye’nin Hamas’a verdiği desteğe missileme olarak ve içeride yaşanan sürecin etkisiyle Türkiye’de Kürtlerin Filistin örneğini dayanak alarak harekete geçeceğini,

- ⁠Türkiye’nin bölünmesini engellemenin kolay olmayacağını, hatta Ankara itiraz ettiğinde, Kürtlerin bir halk oylaması (plebisit) talep edeceğin ve bu oylamanın sonucunun, “Üniter Türkiye’nin tıpkı Yugoslavya gibi tarihe karıştığını teyit edeceğini” iddialarında bulundu.

2010 yılında Haziranında, Haziran başında Mavi Marmara vakası yaşandığında, trajedisi yaşandığından bir ay sonra, bir ay sonra Temmuz 2010 bu adam gitti Amerikan Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'ne bir rapor sundu ve Türkiye'nin derhal F35 programından atılmasını istedi. Yaklaşık 9-10 yıl sonra Türkiye o programdan çıkarıldı. Bu adamın yazdıklarını böyle göreceksiniz. Bu çok net bir planı anlatıyor.