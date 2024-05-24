Eski sevgilisinin iş yerine ateş açtı: 2 yaralı

Aksaray’da Caner K., dün saat 17.00 sularında eski sevgilisi Merve E.'nin çalıştığı Atatürk Bulvarı üzerindeki fotoğrafçı dükkanının önüne gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.
Bitişik dükkanda yer alan kadın kuaförü önünde oturan Talip Sürücü, vücudunun çeşitli yerlerinden, fotoğrafçı çalışanı Efekan Bulat ise sol ayağından yaralandı.
Şüpheli Caner K., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Talip Sürücü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Öte yandan olay, bulvardan geçen halk otobüsündeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.