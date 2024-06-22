Eski taşocağı bölgesinde heyelan! O anlar saniye saniye kamerada

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Eski taşocağı bölgesinde heyelan! O anlar saniye saniye kamerada

Rize'nin Akarsu köyünde, eskiden taş ocağı olarak faaliyet gösteren bir bölgede heyelan yaşandı. Toprağın kayma anları, bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Akarsu köyünde, merkeze bağlı ve önceleri taş ocağı olarak işletilen dik bir yamaçta, dün bir heyelan gerçekleşti. Heyelan sonucu yamaçtan ayrılan toprak kütlesi, kullanılmayan taş ocağı sahasına doğru kaydı. AFAD ekipleri, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Yetkililer, bölgenin güvenlik şeridi ile çevrildiğini ve toprak kaymalarına karşı önlemlerin alındığını duyurdu. Toprağın kayışı, bölge sakinleri tarafından cep telefonlarıyla videoya alındı.

Kaydedilen görüntülerde, dik yamaçtan toprağın hızla aşağı doğru kaydığı ve etrafı toz bulutunun sardığı görülüyor.

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