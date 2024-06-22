Eski taşocağı bölgesinde heyelan! O anlar saniye saniye kamerada

Akarsu köyünde, merkeze bağlı ve önceleri taş ocağı olarak işletilen dik bir yamaçta, dün bir heyelan gerçekleşti. Heyelan sonucu yamaçtan ayrılan toprak kütlesi, kullanılmayan taş ocağı sahasına doğru kaydı. AFAD ekipleri, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Yetkililer, bölgenin güvenlik şeridi ile çevrildiğini ve toprak kaymalarına karşı önlemlerin alındığını duyurdu. Toprağın kayışı, bölge sakinleri tarafından cep telefonlarıyla videoya alındı.

Kaydedilen görüntülerde, dik yamaçtan toprağın hızla aşağı doğru kaydığı ve etrafı toz bulutunun sardığı görülüyor.