Eski TikTok çalışanından flaş iddia: Hem yetişkinler hem de çocuklar için güvenli değil

Eski TikTok çalışanı ilginç bir ifşayı ortaya çıkardı.

Sosyal medya şirketinin eski çalışanı, 1,5 milyar dolarlık Project Texas güvenlik girişiminin kusurlu olduğunu söyledi.

Eski çalışan, gerçekten güvenli bir yaklaşım için hizmet altyapısının tamamen yeniden tasarlanması gerektiğini belirtti

Ayrıca, iddia edilen zayıflıkları tartışmak için Senatör Chuck Grassley ve Senatör Mark Warner’ın ofisleriyle görüştüğünü belirtiyor. Her iki senatörün temsilcileri de toplantıların yapıldığını kabul etti.

TİKTOK YALANLADI

Sosyal medya devi iddiaların asılsız olduğunu söylüyor. Ayrıca, bilgileri veren kişinin yalnızca altı ay şirkette çalıştığı ve güvenlik projesi Project Texas tamamlanmadan aylar önce ayrıldığı belirtildi.

TikTok, Çin hükümeti ile işbirliği yaptığını defalarca reddetti. Ancak yine de iddiaların ortaya çıkmasının zamanlaması TikTok için pek de iyi değil. CEO Shou Zi Chew, güvenlik ve çocuk güvenliği endişelerini ele almak için 23 Mart’ta Meclis önünde ifade vermeye hazırlanıyor.

Politikacılar, Çin hükümetinin TikTok’u Amerikalılar hakkında veri toplamak ve propaganda yaymak için kullanabileceğinden endişeleniyor.