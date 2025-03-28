Eski Trabzonsporlu Hugo Rodallega'yı çileden çıkaran hareket

Kaynak: Haber Merkezi

Millonarios ile Santa Fe arasında oynanan Bogota derbisinde ortalık bir hareket sonrası karıştı.

Kolombiya'da Millonarios - Santa Fe derbisinde Neiser'in topun üstüne çıkması üzerine saha karıştı. Hakem tahrik gerekçesiyle oyuncuya sarı kart gösterdi.

RODALLEGA RAKİBE SAYGISIZLIK OLARAK GÖRDÜ

Santa Fe forması giyen Eski Trabzonsporlu Hugo Rodallega ise Neiser bu hareketine çok sinirlendi. Rodallega maç sonunda verdiği röportajda gösterişli oyunlara karşı olmadığını, ancak bunları yapmanın zaman zaman mümkün olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak Neiser'in hareketinin gereksiz ve rakibe karşı saygısız olduğunu sözlerine ekledi.

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