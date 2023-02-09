Trabzonspor'un eski futbolcusu başından vurularak öldürüldü

Trabzonspor'a 2000 yılında Avusturya'dan transfer edilen, daha sonra Erzurumspor'da kiralık olarak forma giyen eski futbolcu Volkan Kahraman, Viyana'da başından vurularak öldürüldü.
Kronenzeitung gazetesindeki haberde 43 yaşındaki Volkan Kahraman'ın bir kafeteryada saldırganla hararetli bir şekilde tartıştığını belirtti. Haberde Saldırganın ayrılırken silahını çektiğini ve Volkan Kahraman'ın kafasına ateş ettiğini yazdı.
Volkan Kahraman'ın hayatını kaybettiği, saldırganın da intihar ettiği belirtildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.