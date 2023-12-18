Eski TRT sunucusu Menzil için para toplarken görüntülendi

Eski TRT sunucusu Serdar Tuncer'in geçtiğimiz ay Menzil tarikatının yeni şeyhi Muhammed Saki ile birlikte katıldığı temel atma görüntülerine tepki yağmıştı.

Bu kez de Serdar Tuncer'in Menzil tarikatı için para topladığı görüntüler gündem oldu.

Tuncer görüntülerde "Tamam bu zatın kölesiyiz hepimizin omzunda bir yük var. Menzil'de cami inşaatı yapılıyor, size gelip de cami inşaatı için para istemezler, istemeye de ihtiyaçları yok, onların da iş yapmak için bizim vereceklerimize de ihtiyaçları yok bizim adam olmak için onlara bir şeyler vermeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullanıyor.