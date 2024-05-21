Eski TÜGVA yöneticisine dolandırıcılık davası

TÜGVA eski yöneticisi Latif Çetintaş’ın da aralarında olduğu 3 kişiye, Cumhurbaşkanlığının adını kullanarak uygun fiyata Audi marka araç temin edecekleri vaadi para aldıkları gerekçesiyle dolandırıcılık davası açıldı.

Hazırlanan iddianameye göre, Çetintaş, babasını, Cumhurbaşkanının koruma müdürü; diğer sanık Berke Meşe ise annesini, Cumhurbaşkanlığı basın danışmanı olarak tanıttığı belirtildi. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, davanın şikâyetçisi konumunda medikal ürün satışı yapan 53 yaşındaki Mehmet Ekti yer aldı.

Geçtiğimiz 26 Nisan’da tamamlanan iddianamede, Berke Meşe (30), annesi Nilgün Meşe (54) ve Latif Çetintaş (34) ise, ‘dolandırıcılık’ iddiasıyla haklarında dava açılan isimler oldu. Berke Meşe ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) eski yöneticisi Latif Çetintaş’ın tutuklu olduğu dosyaya göre, söz konusu üç sanık Ekti’yi Cumhurbaşkanlığının adını kullanarak dolandırmakla suçlanıyor.

İddianamede bulunan, Mehmet Ekti’nin ifadesine göre, Berke Meşe, oturdukları siteye çakarlı araçla geliyordu ve annesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basın danışmanı olarak tanıtmıştı. Ekte, davanın bir başka sanığı olan Latif Çetintaş’ın ise AKP İstanbul İl Gençlik Kolları yöneticisi olduğunu, babası M. Çetintaş’ın da Cumhurbaşkanlığında koruma müdürü olduğunu ifade ettiğini öne sürdü.

Ekti, ifadesinde, Meşe ve Çetintaş’ın Cumhurbaşkanlığı’nın 50 adetlik Audi filosu aldığını, söz konusu araçlardan 7 tanesini el altından kendisine satabileceklerini kaydetti.

Ekti, birkaç parça halinde toplam 21 milyon 100 bin lirayı ikilinin hesabına gönderdi ve söz konusu paranın 2.6 milyonu Meşe’nin, 18.5 milyonu ise Çetintaş’ın hesabına geçti. Fakat aradan uzun bir süre geçmesine rağmen ne Audi araçlar teslim edildi ne de para iadesi yapıldı.