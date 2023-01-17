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Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar

Eski ülkücü amcanın emekli maaşına isyan ederken yaptığı 2 yumurta 1 ekmek hesabı gerçekleri AKP’lilerin yüzüne tokat gibi indirdi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 18:35
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Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar

Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
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Asgari ücrete yapılan zam açıklaması sonrası başta gıda ürünleri olmak üzere her şeye zam geldi. Geçim sıkıntısı çeken vatandaşı belin daha çok bükülürken bu durumdan en çok etkilenen kesimlerin başında emekliler yer aldı.

Hükümet tarafından verilen yüzde 30 zamla beraber en düşük emekli maaşı 5.500 TL olurken emekliler bu maaşla karınlarını nasıl doyuracaklarını, kiralarını ve faturalarını nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünüyor.

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık’ın Youtube kanalına konuşan eski ülkücü bir amcanın ekonomi hesabı ise gerçekleri bir tokat gibi yüzlere vurdu. Karadenizli amca, “5 kişilik bir ailede herkes 3 öğün 2 yumurta 1 ekmek yese kişi başı aylık maliyet 900 lira, 5 kişinin maliyeti 4500 TL. Bize kalıyor bin TL. Bin TL ile ben kiramı mı ödeyeyim. Faturalarımı mı? Bazıları diyor ki ben 5500 TL ile geçiniyorum. Diyelim ki ev senin kira vermiyorsun. Yemek masrafından sana bin TL kalır, bu parayla nasıl geçiniyorsun ya? Yalan söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

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Trenci
17.01.2023 19:27
Ben geçiniyorum diyenler, akepe'den deyișik isimler altında maaș alıyorlardır.!!  
 
Poyraz
17.01.2023 19:15
Gözleri var görmezler Kulakları var duymazlar Cellatına aşık olmuş onlar  
 
Tümer aytan
17.01.2023 18:39
Ülke kötü yönetildi ve kotü yönetiliyor  
 
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