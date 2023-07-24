Eskiden Adab-ı muaşeret diye bir ders okutulurdu. Peki, nedir Adab-ı Muaşeret?

İşte 1960'lı yıllarda ülkemizde okutulan Adab-ı Muaşeret dersinin 21 kuralı…

Eskiden Adab-ı muaşeret diye bir ders okutulurdu. Peki, nedir Adab-ı Muaşeret?

Kamuoyunda sık sık öğrencilere uygulamalı Adâb-ı Muaşeret dersi verilsin istekleri yineleniyor. Aslında 1960'lı yıllarda ülkemizde bu ders veriliyordu.

İşte o günlerde tavsiye olarak verilen görgü kurallarından bazıları!

1. Ayakta bir şeyler yiyip içilmez.

2. Eller pantolon cebine sokulmaz.

3. Başkasının kusuru ile dalga geçilmez.

4. Emanet eşyalar fazla geciktirilmez.

5. Pazarlık yapılırken mal kötülenmez.

6. Telefon eden kişi önce kendisini tanıtır.

7. Kalabalık yerlerde sakız çiğnenmez.

8. Sigara ile bir yere girilmez.

9. Kusurlar yüze karşı açık açık söylenmez.

10. Sokak ortasında durarak konuşulmaz.

11. Alay ve kötüleme imâ ile bile yapılmaz.

12. Yerlere tükürülmez ve çevre kirletilmez.

13. Bencillik ancak çocuklarda ayıplanmaz.

14. Aksırırken, öksürürken el veya mendille ağız kapatılır.

15. Toplu yerlerde yüksek sesle konuşulmaz.

16. Uzun zaman kalan misafire oda ayrılır.

17. Yemek davetinde yemekler geciktirilmez.

18. Sıra olan yerlerde sıraya geçilir.

19. Başkasının yanında ayakları uzatarak oturulmaz.

19. Başkasının yanında ayakları uzatarak oturulmaz.

20. Bir konuyu reddederken terbiyeli ve ciddi olunur.

21. Başkasının lafı kesilmez, devamlı da konuşulmaz.

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