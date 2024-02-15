Eskiden de siyasiler çok yalan söylerdi. Şimdi de İliç'te zehir yok diyorlar

Kaynak: Haber Merkezi
Eskiden de siyasiler çok yalan söylerdi. Şimdi de İliç'te zehir yok diyorlar
Erzincan İliç’te meydana gelen siyanür faciasında zehir yok denilmesi akıllara dönemin Sanayi Bakanının radyasyonla ilgili sözleri geldi.

Erzincan İliç’te 3 gün önce bir felaket yaşandı. Siyanür ve sülfürik asit atık dağları çöktü. 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. Bölgedeki uzmanlar zehir maddeler ce siyanür için uyarı yaptı.

Ancak yetkililer ve siyasi isimler zehrin olmadığını, siyanürün akmadığını, numunelerin temiz olduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Gerek topraktan gerekse sudan numuneleri alıp gönderiyoruz. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir kirliliğe ve korktuğumuz bir olaya rastlamadık. Anlık olarak bunu takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.

AKILLARA CAHİT ARAL GELDİ

Uzmanların zehir var demesi siyasilerin yok demesi akıllara dönemin Sanayi Bakanı Cahit Aral’ı getirdi.

Dönemin Sanayi Bakanı Cahit Aral Çernobil'deki nükleer santral patlamasından sonra radyasyondan etkilenen Karadeniz bölgesindeki çayı canlı yayında içmişti.

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Türkiye'de bu görüntüler yıllarca tartışılmıştı. Aral "Radyasyon var diyenler dinsizdir" söylemiyle de dikkat çekmişti.

Gazete küpürlerine yansıyan sözlerde Aral "Dinine, imanına inanan radyasyon var demez. Radyasyon haberlerinin büyütülmesi yüzünden turizmimiz de ticaretimiz de aksadı" demişti.

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