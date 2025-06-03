Eskinazi’nin yeni sergisi Bomontiada’da: "Saklambaç Oynarken"

Kaynak: AA
Eskinazi’nin yeni sergisi Bomontiada’da: "Saklambaç Oynarken"

Sanatçı Aylin Eskinazi’nin “Saklambaç Oynarken” adlı kişisel sergisi, 12 Haziran’da Yapı Kredi bomontiada Galeri’de sanatseverlerle buluşacak.

Konuya dair yazılı açıklamada, Eskinazi’nin her serisinde izleyicileri kendi hayal güçleriyle yeni hikayeler yaratmaya davet ettiği belirtildi. Sanatçı, çocukluktan bugüne taşıdığı içsel sorgulamalarını, özgün ve derin bir üslupla tuvaline yansıttı.

Eskinazi, modern grafik estetiğiyle oluşturduğu eserlerini, hayat ve insan olma kavramlarıyla oynadığı metaforik bir saklambaç oyunuyla şekillendirdi.

Sanatçının, doğa ve insan birliğini vurguladığı eserlerinde zamansız hikayeler iç içe geçiyor. Her tablo, izleyiciyi derin düşüncelere dalmaya ve kendi sınırlarından çıkıp özgürleşmeye teşvik ediyor.

eskinazinin-yeni-sergisi-bomontiadada-saklambac-oynarken-yenicag-2.jpg

Ankara’da Gazzeli kadın ve çocuklar için yardım sergisi düzenlendiAnkara’da Gazzeli kadın ve çocuklar için yardım sergisi düzenlendi

Son Haberler
Galatasaray’ın şampiyonluk tesciline sosyal medya tepkileri
Galatasaray’ın şampiyonluk tesciline sosyal medya tepkileri
Dries Mertens'ten olay Fenerbahçe itirafı!
Dries Mertens'ten olay Fenerbahçe itirafı!
Gençlerin kavgası kanlı bitti!
Gençlerin kavgası kanlı bitti!
Çölyak hastalarına glütensiz destek
Çölyak hastalarına glütensiz destek
TIR faciası! Sürücü mucizevi şekilde kurtarıldı
TIR faciası! Sürücü mucizevi şekilde kurtarıldı