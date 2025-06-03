Eskinazi’nin yeni sergisi Bomontiada’da: "Saklambaç Oynarken"

Konuya dair yazılı açıklamada, Eskinazi’nin her serisinde izleyicileri kendi hayal güçleriyle yeni hikayeler yaratmaya davet ettiği belirtildi. Sanatçı, çocukluktan bugüne taşıdığı içsel sorgulamalarını, özgün ve derin bir üslupla tuvaline yansıttı.

Eskinazi, modern grafik estetiğiyle oluşturduğu eserlerini, hayat ve insan olma kavramlarıyla oynadığı metaforik bir saklambaç oyunuyla şekillendirdi.

Sanatçının, doğa ve insan birliğini vurguladığı eserlerinde zamansız hikayeler iç içe geçiyor. Her tablo, izleyiciyi derin düşüncelere dalmaya ve kendi sınırlarından çıkıp özgürleşmeye teşvik ediyor.

Ankara’da Gazzeli kadın ve çocuklar için yardım sergisi düzenlendi