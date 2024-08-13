Eskişehir 'de 5 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir 'de 5 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Eskişehir'de bilgisayar oyunlarından etkilenerek çelik yelek ve maske ile sokağa çıkan 18 yaşındaki Arda K., karşılaştığı beş kişiyi bıçaklayarak yaralamıştı. Polis tarafından gözaltına alınan Arda K., adliyedeki işlemlerinin tamamlanması sonrası tutuklandı.

Eskişehir'de yaşanan olayda, bilgisayar oyunlarından etkilenerek çelik yelek ve maske takıp sokağa çıkan 18 yaşındaki Arda K., karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaraladı.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde gerçekleşen saldırının ardından gözaltına alınan Arda K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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TUTUKLANDI

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, Arda K. adliyeye Özel Harekat ve Asayiş Şubesi ekipleri tarafından götürüldü.

Arda K., birden fazla kişiyi kasten yaralama suçlamasıyla savcılıkta sorguya alındı. Arda K. emniyette verdiği ifade sonrası tutuklandı.

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