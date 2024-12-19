Eskişehir güne yoğun sisle uyandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir güne yoğun sisle uyandı

Eskişehir'de sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye yoğun sis hakim oludu. Görüş mesafesinin 100 metreye kadar düşmesi araç sürücülerine zorluk yaşattı.

Eskişehir'de sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye yoğun sis hakim oldu. Meydana gelen yoğun sis, vatandaşlara ve araç sürücülerine zorluk çıkarttı.

Özellikle şehrin yüksek kesiminde bulunan Çankaya Mahallesi'nde etkili olan sis nedeniyle, görüş mesafesi yaklaşık 100 metreye kadar düştü.

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Öte yandan, hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte zeminde yer yer ince buz tabakalarının oluştuğu ve yolun kayganlaştığı görüldü.

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Araç sürücüleri, trafikte muhtemel kazalara karşı temkinli şekilde hareket ederken, vatandaşların da yoğun sisten etkilenmemek adına atkı ve şallarla önlem aldı.

Eskişehir güne yoğun sisle uyandı

Eskişehir güne yoğun sisle uyandı

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