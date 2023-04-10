Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin mobil diş kliniği 2 bin 150 depremzedeye ulaştı

ANKA'da yer alan habere göre, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye yardım eli uzatmaya devam ediyor.

2 Mart tarihinden bu yana Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türk Dişhekimleri Birliği, Eskişehir Diş Hekimleri Odası ve Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) iş birliğinde hazırlanan Mobil Diş Kliniği aracı, diş tedavisi için gerekli olan ekipmanlar ile birlikte Hatay’ın Samandağ ilçesinde depremzede vatandaşlara hizmet veriyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da aynı zamanda bir diş hekimi olarak depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Belirli periyotlar ile bölgeye giderek 2 bin 150 vatandaşın yararlandığı Mobil Diş Kliniği’nde depremzede vatandaşları bizzat muayene eden Başkan Ataç, Hataylılar'a Eskişehirliler'in sevgi ve selamlarını da iletiyor.

Başkan Ataç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yoğun bir çalışma ve örnek dayanışma ile oluşturduğumuz bu otobüs, diş kliniği olarak 2 Mart tarihinde Samandağ’da hizmet vermeye başladık. Bir diş hekimi olarak, ağız ve diş sağlığı konusunun önemini çok iyi biliyorum. Depremzedelerimizin bu konudaki ihtiyaçlarının karşılanması adına hizmet verilmesi çok değerli. Her yaştan vatandaşımız için hizmet sunan Mobil Diş Kliniğimizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yararlanan vatandaşlarımızın sayısı da 2 bin 150’ye ulaştı. Bu yaralar dayanışma ile sarılacak. İnsanlarımızın ihtiyaçları karşılanana kadar otobüsümüz hizmet vermeye devam edecek. Bu projeye katkı sağlayan kuruluşlara ve buraya gelerek vatandaşlarımıza destek olan Türkiye’nin her yerinden diş hekimlerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın yanında olmak çok önemli. İnsanlarımız daha mutlu olsun diye çalışmaya devam edeceğiz.”