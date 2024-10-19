Eskişehir ve kırsal kesimler için zirai don uyarısı

Kaynak: İHA
Eskişehir ve kırsal kesimler için zirai don uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir ve çevresi için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir ve çevresi için zirai don uyarısı yapıldı.

Yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin parçalı bulutlu; Bilecik çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin, aralıklı hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Eskişehir ve çevre illerin kırsal ve iç kesimlerinde tarımsal faaliyet gösteren çiftçilerin, zirai dona karşı tedbir almalarının önem taşıdığı belirtildi.

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