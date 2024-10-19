Eskişehir ve kırsal kesimler için zirai don uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir ve çevresi için zirai don uyarısı yapıldı.

Yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin parçalı bulutlu; Bilecik çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin, aralıklı hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Eskişehir ve çevre illerin kırsal ve iç kesimlerinde tarımsal faaliyet gösteren çiftçilerin, zirai dona karşı tedbir almalarının önem taşıdığı belirtildi.