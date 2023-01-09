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Sezgin için ormanda ikinci arama! 32 gündür haber alınamıyor

Eskişehir’de 32 gündür kendisinden haber alınmayan psikolojik sorunları olduğu belirtilen 44 yaşındaki Sezgin Zengin için kent ormanında ikinci kez arama yapıldı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 17:28
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Eskişehir’de 32 gündür kendisinden haber alınmayan Sezgin Zengin için kent ormanında ikinci kez arama yapıldı

Sezgin için ormanda ikinci arama! 32 gündür haber alınamıyor
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Odunpazarı ilçesinin Yenikent Mahallesi'nde ailesi ile oturan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Sezgin Zengin, 8 Aralık'ta 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evden çıktı. Bir daha geri dönmeyen Zengin'in ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramalarda bir sonuç elde edilemedi. Sezgin Zengin'in evine yakın olan kent ormanında olabileceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri ile Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Dorlion Arama Kurtarma (DAK), İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Şubesi Arama ekibi, İZ Arama Kurtarma, AKUT ve AFAD ekiplerince ikinci kez arama çalışması başlatıldı. Ekipler, ormanın farklı alanlarında yaya olarak arama yaptı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Rıza Zengin, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi.

(Kaynak: DHA)

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