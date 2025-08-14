Eskişehir’de alevler durdurulamadı! Fabrikalar kül oldu

Odunpazarı ilçesine bağlı Kanlıpınar Mahallesi’ndeki Geri Dönüşümcüler Sitesindeki bir fabrikada saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki biri palet fabrikası olmak üzere 2 fabrikaya daha sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin sitedeki diğer fabrikalara sıçramaması için çalışma başlattı

Eskişehir'de geri dönüşümcüler sitesindeki bir fabrikada çıkan ve yanındaki 2 fabrikaya daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yanı sıra orman yangınları için kent merkezinde konuşlu olan helikopterin desteğiyle kontrol altına alındı. Ekipler, alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için büyük çaba gösterirken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Bazı işçilerin yoğun dumandan etkilendiği yangında hasarın büyük olduğunu ifade eden fabrika işçilerinden Hürrem Öztürk, "Dönüşümcüler sitesinde faaliyet gösteriyoruz. Neredeyse Eskişehir'in bütün geri dönüştürülebilen atıkları buradaki tesislerde işleniyor. İlk haber aldığımızda koştuk, müdahale etmek istedik ama yeterli olamadık. Çok çabuk alevlenen atıklar söz konusu olduğu için ilk müdahalede yeterlilik sağlayamadık, sonrasında itfaiye geldi ve gerekli müdahaleleri yaptı. Maalesef sadece seyrettik. Tesislerin hepsi kül oldu, her birinin aşağı yukarı sadece tesis maliyeti 10 Milyon lira civarında" dedi.

Fabrikalarda soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkışıyla ilgili de soruşturma başlatıldı.