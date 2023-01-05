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Çiğ köftecide işlenen cinayette tutuklu sayısı 3'e yükseldi

Eskişehir'de bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 18:21
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Eskişehir'de çiğ köftecide işlenen cinayetle ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi

Çiğ köftecide işlenen cinayette tutuklu sayısı 3'e yükseldi
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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısı Sercan İ. (30) ile kaçmasında yardım ettikleri öne sürülen Önder Ş. ve Yasin Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sercan İ. "kasten öldürme", Önder Ş. ise "suçluyu kayırma" suçundan hakimlikçe tutuklandı. Yasin Y. hakkında "suçluyu kayırma" suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir çiğ köftecide çıkan tartışma sırasında tabancayla vurulan İbrahim Can Temelli (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Polisin, katil zanlısı Sercan İ'yi aracıyla olay yerinden kaçırdığı iddiasıyla gözaltına aldığı Olgun Y. tutuklanmıştı. Sercan İ, Önder Ş. ve Yasin Y. ise daha sonra yakalanmıştı.

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