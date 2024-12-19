Eskişehir'de feci kaza! Kamyon ve kamyonet şarampole devrildi

Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet ile ona çarpmamak için manevra yapan toz kömür yüklü kamyon şarampole devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Alpu karayolu 10'uncu kilometresind meydana geldi. E.A. kullandığı 06 FD 8957 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan kamyonet şarampole devrildi. Arkasından gelen S.T. de idaresindeki 39 AS 004 plakalı toz kömür yüklü kamyonla, önündeki kamyonete çarpmamak için manevra yaptı ve şarampole devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü sürücüsü E.A. yaralanırken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.