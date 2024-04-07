Eskişehir'de kaçak içki operasyonu

Kaynak: İHA
Eskişehir'de kaçak içki operasyonu
Eskişehir’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 122 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre Eskişehir Odunpazarı’nda ikamet eden şahsın Seyitgazi ilçesinde alkol sattığı tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Seyitgazi ilçesinde yol kontrolünde durdurulan şüpheli şahsın aracında ve Odunpazarı ilçesinde ikametgâhında yapılan aramada; 122 şişe yabancı sahte/kaçak bandrollü viski, 27 adet malt aroması, 74 adet boş şişe, 205 adet kapak etiketi, 191 adet kapak,110 adet şişe kapağı jelatini, bin 577 adet ürün etiketi, 2 adet 0,80 mililitre renklendirici, 461 adet yabancı bandrol hologramı ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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