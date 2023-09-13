Eskişehir'de sitelere kasklı giriş yasağı

Motorcuların isyan ettiği ‘sitelere kasksız giriş yasağı’ uygulaması Eskişehir’de de başladı.

KAYNAK: İHA
Eskişehir'de sitelere kasklı giriş yasağı

Son yıllarda özellikle İstanbul’da güvenliği sağlamak ve olumsuz durumlara karşı tedbirli olmak için sitelere kask ile girmek, site yönetimleri tarafından yasaklanıyor.

Site yönetimleri, bu kararla asayişi sağlamak maksadıyla motokurye kılığında sitelere girilmesini engellemek isterken, motokuryeler ise kapıda bıraktıkları kasklarının çalındığı gerekçesiyle bu duruma tepki gösteriyor.

Son günlerde tartışma konusu haline gelen önlemler özellikle İstanbul’da motokuryeler tarafından eleştirilirken, bu yasak Eskişehir’de de uygulanmaya başlandı.

Hırsızlık ve diğer asayiş konularında siteye kimin girip, çıktığını görebilmek isteyen site yönetimi, binaya kask ile girişi yasakladı.

Bina girişine asılan ‘kasklı giriş yasak’ uyarısını gören vatandaşlar hayrete düşerken, motokuryelerin bu duruma nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

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