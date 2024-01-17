Eskişehir’de sokak ortasında kavga eden yabancı uyruklular hakkında flaş karar

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden sokak ortasında taşlı sopalı kavga yaşandı.

Olaydan sonra araçla kaçan şüpheliler, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.M.A., H.A. ve A.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar hakkında Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından işlem başlatıldı.

Yabancı Uyruklu Geçici Koruma Kimlik Belgesi' ile Eskişehir'de konakladığı belirlenen yabancı uyruklu M.M.A. ve H.A. hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.