Eskişehir'de trafik denetimleri arttırıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir'de trafik denetimleri arttırıldı

Eskişehir'de polis ekipleri trafik denetimlerini arttırdı. Denetimlerde 702 araç sürücüsü denetlendi. Alkollü araç kullandığı tespit edilen 61 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

31 Ocak-2 Şubat tarihinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisi altında araç kullanarak trafik kazalarına sebep olan araç sürücülere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 702 araç sürücüsü denetlendi.

Yasal limitlerin üzerinde alkol alarak araç kullandığı tespit edilen 61 araç sürücüsüne gerekli cezai işlemler uygulanırken, bazı sürücülerinin belgelerinin geçici süre geri alındığı veya daimi iptal edildiği belirtildi.

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