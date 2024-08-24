Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 100 tutuklama

Kaynak: Haber Merkezi
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 100 tutuklama

Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen “NARKOÇELİK-34” operasyonlarında; internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak, ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 şüpheli zehir taciri yakalandı. Bunlardan 100’ü tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 100 tutuklama

Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen “NARKOÇELİK-34” operasyonlarında; internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak, ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 şüpheli zehir taciri yakalandı. Bunlardan 100’ü tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya açıklaması şöyle:

"Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen “NARKOÇELİK-34” operasyonlarında; internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak, ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 şüpheli zehir taciri yakalandı

Bunlardan ’ü tutuklandı Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Eskişehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır olmak üzere 11 ilde; 150 ekip, 500 personel, 11 narkotik dedektör köpeği ve Hava destekli unsurların katılımıyla farklı adrese “NARKOÇELİK-34” operasyonları düzenlendi.

NARKOÇELİK-34 operasyonlarında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tek operasyonda 100 tutuklama ile %97 oranında başarıya ulaşıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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