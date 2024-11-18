Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA
Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Şehirlerarası otobüste 44 kişinin olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydan agelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

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Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 BGZ 569 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Alanya-Bursa seferini yapan otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.

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