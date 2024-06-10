Eskişehir'den 'yaşasın iyi insanlar' dedirten haber

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir'den 'yaşasın iyi insanlar' dedirten haber

Gönüllülerin Eskişehir Kocakır'da 20 poşet çöp topladığı bildirilmesi, "Eskişehir'den 'yaşasın iyi insanlar' dedirten haber" sözlerini akıllara getirdi.

Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Kocakır Mevkii'nde bir çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Etkinliğe 25 gönüllü çalışan katılırken, Eskişehir İl Müdürü İbrahim Tozan, "Sürdürülebilir yatırımlar yaparak iklim krizinin zararlarını minimize etmeye ve aynı zamanda daha temiz, yaşanabilir bir dünya için gönüllü faaliyetler gerçekleştiriyoruz" dedi.

İbrahim Tozan, "Çevre bilincine sahip bir elektrik dağıtım şirketi olarak, iklim krizinin etkilerini azaltmak adına sürdürülebilir yatırımlar yaparken, aynı zamanda temiz bir dünya vizyonuyla gönüllü faaliyetlerde bulunuyoruz. Her yıl yüzlerce fidan dikerek, orman ve göl kenarlarında çevre temizliği yapıyoruz. Çevre Haftası'nda Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yönlendirmesiyle bir alanda çevre temizliği gerçekleştirdik ve 20 torba çöp topladık. Amacımız, çöp atılmayan, tertemiz bir Eskişehir'de yaşamak" ifadelerini kullandı.

Tozan, özellikle yaz aylarında sıkça ziyaret edilen piknik alanlarının temizliğinin, hem çevre hem de yangın riski açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

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