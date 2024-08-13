Eskişehir'i ayağa kaldıran 18 yaşındaki saldırganın üzerinden neler çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eskişehir'i ayağa kaldıran 18 yaşındaki saldırganın üzerinden neler çıktı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çay bahçesindeki 7 kişiyi bıçakla yaralayan 18 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelen Arda K.(18), çay bahçesinde ve cami bahçesinde oturan 7 kişiyi bıçakladı.

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Olayın ardından kaçmak isteyen Arda K. polis ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 7 yaralıyı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Olayı oynadığı bilgisayar oyununun etkisinde kalarak gerçekleştirdiği iddia edilen Arda K. ekiplerce gözaltına alındı.

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KASK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Saldırganın kask kamerasından saldırı anı yayınlandı. Kamerasını açıp üzerine taktıktan sonra önce cami bahçesinde daha sonra çay bahçesinde ve park alanında oturanlara saldıran şahıs çoğunlukla yaşlıları hedef aldı.

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PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI: "TOPLU İNSAN ÖLÜMÜ"

Bıçakla 7 kişiyi yaralayan saldırganın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Saldırgan şahıs planını açıkladığı paylaşımlarda:
"Eski planımda TKP binasına saldırmayı amaçlıyordum"
"Göçmen kayıt merkezine EYP yerleştir ve havaya uçur"
"Göçmen evlerini hedef al ve hepsini ortadan kaldır"
"LGBT yürüyüşüne bomba ihbarında bulun"
"Feministlerin benzin deposuna şeker dök"
"İdeolojik düşmanlarını temizle, komünistleri, marksistleri ve antifaşistleri"
"Belki bu uğurda ölebilirsiniz ama arkanızdan editler bile yapılır" ifadelerini kullandı.

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