Eskişehirli çiftçiler tarlaya 'Üretemiyoruz' yazdı

Kaynak: ANKA
Eskişehirli çiftçiler tarlaya 'Üretemiyoruz' yazdı

Eskişehirli çiftçiler, artan girdi maliyetlerine dikkati çekmek için Odunpazarı ilçesine bağlı Kalkanlı Mahallesi'ndeki boş buğday tarlasına “Üretemiyoruz” yazdı.

Maliyetler arttı, çiftçiler soruna dikkat çekmek için tarlalarına traktörlerin sabanlarıyla, "Üretemiyoruz" yazdı. O yazı gökyüzünden dronla görüntülendi.

Son yıllarda artan girdi maliyetleri çiftçinin üretim gücünü düşürmeye devam ediyor. Eskişehir’de de artan girdi maliyetleri ve buna ilişkin üretim alanında yaşanan sorunlara dikkati çekmek isteyen Eskişehir Genç Rençberler oluşumu, Kalkanlı Mahallesi'nde bulunan boş buğday tarlasına “Üretemiyoruz” yazdı.

“BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

“Maliyetler nedeniyle üretemediklerini söyleyen Cihangir Eryılmaz, “Eskişehir Seyitgazi ilçesinde çiftçilik yapmaktayım. Şeker pancarı, mısır, ayçiçeği üretmekteyim. Maliyetlerin aşırı artmasından dolayı üretemiyoruz artık. Bıçak kemiğe dayandı” dedi.

“ESKİŞEHİRLİ ÇİFTÇİLER OLARAK BU SAATTEN SONRA ÜRETEMİYORUZ”

Üretim maliyetlerinden yakınan Birol Özsak, “Eskişehir Tepebaşı ilçesi Beyazaltın Mahallelisi'nde üretim yapmaktayız. Hububat, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı üretmekteyiz. Üretim maliyetlerimiz 2023 yılındaki satış fiyatları ile orantılı olup 2024 yılındaki satış fiyatlarımızın düşük olmasından dolayı 2025 yılı için üretim yapmakta zorlanıyoruz. Eskişehirli çiftçiler olarak bu saatten sonra üretemiyoruz” diye konuştu.

“ÇİFTÇİLİK BİTİYOR, ÇİFTÇİLİK BİTİRİLİYOR”

“Çiftçilik bitiyor, çiftçilik bitiriliyor” diyen Burak Kuşan ise, “Eskişehir Alpu ilçesinde çiftçilik yapmaktayım. Şeker pancarı, arpa, buğday, mısır ekimi gerçekleştirmekteyim. 2023 yılında sattığımız ürün fiyatını 2024 yılında şu anda artan girdi maliyetlerine rağmen aynı fiyatta ve daha da düşüğüne satmaktayız. Çiftçilik bitiyor, çiftçilik bitiriliyor. Üretemiyoruz” şeklinde konuştu.

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