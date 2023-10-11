Eskişehirli sporcu dünya ikincisi oldu

Eskişehirli dövüşçü Aytekin Güç, Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası’nda dünya ikincisi oldu.

KAYNAK: İHA
Eskişehirli sporcu dünya ikincisi oldu

Antalya’nın Kemer ilçesi düzenlenen Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası’na katılan Eskişehirli Aytekin Güç, gösterdiği performans ile dünya ikincisi oldu. Genç sporcu Aytekin Güç, şampiyonadaki başarısını antrenörü Yüksel Çotuk’ la paylaştı.

Yüksel Çotuk sporcusunun başarısı hakkında "Aytekin’in adını daha çok duyacağız demiştim. Muay Thai çok zor bir spor. Fakat o sporda başarılı olmak için çok çalışmak gerekiyor. Biz çok çalıştık, çok disiplinli olduk, birbirimize çok güvendik, ardından başarı geldi. Çok çekişmeli mücadelelere kazanmasını bildik. Final maçını da kıl payı kaybettik. Sporcumu bu başarısından ötürü kutluyor, anından öpüyorum Aytekin öncelikle ailesinin, Eskişehir’imizin Türkiye’nin gururu olduğu için mutlu ve sevinçliyiz. Bizleri maddi ve manevi olarak destekleyen herkese teşekkür ederiz" dedi.

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