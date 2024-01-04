Esmanur adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Esmanur isminin anlamını araştırıyor. Peki, Esmanur ne demek? Esmanur isminin anlamı nedir?

ESMANUR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Esmanur ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- İsmi ışık saçan, nur isimli.

- Esma ve Nur sözcüklerinden oluşan bir ad.

ESMANUR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Esmanur ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor ve Esmanur ismini koymak caizdir.

YENİ DOĞAN BEBEĞE NE ZAMAN İSİM KONUR?

İslâmî eserlerde çocuğa ad koymanın zamanı için bazı rivayetlerde bebeğin doğumunun üçüncü, bazılarında ise yedinci günü ad koymanın uygun olduğu söylenmektedir.

İSİM KONURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Bebeğinizin ismi onun değer katacak anlama sahip olmalıdır.

Ölmüş kişinin ismi yeni doğan bebeğe konulmaması tavsiye edilir.

İsmin ve içerisindeki harflerin enerjisi insanın kişiliği ve karakterine etki edebilir. Bu yüzden hangi isim konulacağı çok önemlidir.

Tüm bunların yanı sıra çoğunuzun bir gün yurt dışında yaşayabileceği de göz önünde bulundurularak bir isim seçilmesi tavsiye edilir.