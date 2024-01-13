Esnaf ile müşteri kavgasında silahlar konuştu. 1'i ağır 3 yaralı

Silahlı kavga, akşam saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Mavikent Oto Sanayi Sitesinde yaşandı. İddiaya göre, oto sanayi esnafı ile müşteriler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada silah ve kesici aletlerin kullanılması nedeniyle isimleri öğrenilemeyen 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı.